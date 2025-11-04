Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Φρίκη στο Οχάιο: Βρέφος βρέθηκε θαμμένο – Συνελήφθησαν οι έφηβοι γονείς

Η 15χρονη μητέρα και ο 17χρονος πατέρας κρατούσαν κρυφή την εγκυμοσύνη

DEBATER NEWSROOM

Φρίκη προκάλεσε η ανακάλυψη θαμμένης σορού βρέφους στο Οχάιο, όπου δύο έφηβοι, μια 15χρονη μητέρα και ο 17χρονος πατέρας, είχαν κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη τους.

Το πτώμα εντοπίστηκε στις 3 Νοεμβρίου σε ρηχό τάφο στο North Linden του Κολόμπους, μετά από καταγγελία για ύποπτη ταφή. Η ιατροδικαστική υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο του βρέφους, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι γονείς έκρυψαν το γεγονός από τις οικογένειές τους και προχώρησαν στην κρυφή ταφή. Οι δύο έφηβοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακοποίηση πτώματος, ενώ η υπόθεση έχει αναστατώσει την τοπική κοινότητα και ενίσχυσε την αστυνομική παρουσία γύρω από το Columbus International High School.

