Φωτιά στο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας στην Ισπανία (Βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν δώσει ακόμη περισσότερα στοιχεία για την πυρκαγιά που μαίνεται, και ανέφεραν ότι έχουν αναπτύξει δυνάμεις τους στο σημείο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πορτοκαλί φλόγες και καπνό να βγαίνει από τα ψηλά τείχη του μνημείου. Se me está hundiendo el corazón viendo esto. Que logren apagarlo pronto y los daños sean lo más mínimos posibles. La Mezquita de Córdoba tiene un valor histórico-cultural incalculable. Me duele el alma ver esto. #MezquitaDeCordoba #Cordoba pic.twitter.com/RB4CUvoNPA— SEBTalkReacts (@SebTalkReacts) August 8, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα ABC, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα μηχάνημα καθαρισμού που έπιασε φωτιά γύρω στις 21.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

Το Γαλλικό Πρακτορείο αν και προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το Δημαρχείο της Κόρδοβας σήμερα το βράδυ, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Το τζαμί και καθεδρικός ναός της Κόρδοβας είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που οικοδομήθηκε από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα.

Η κατασκευή του άρχισε τον 8ο αιώνα υπό το εμιράτο του Αμπντεραμάν Α΄πάνω στη θέση ενός χριστιανικού ναού, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων που ακολούθησαν.

Μετά την χριστιανική ανακατάκτηση το 1236, καθαγιάστηκε ως καθεδρικός ναός και προστέθηκαν καθολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ένα τεράστιο κεντρικό παρεκκλήσι τον 16ο αιώνα.