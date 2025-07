Ευρωεκλογές 2024 – Βέλγιο: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο μετά την ήττα

Η ήττα στις Ευρωεκλογές 2024 έφερε την παραίτηση του πρωθυπουργού του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο το βράδυ της Κυριακής 9/6.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός του Βελγίου ανέφερε πως «αύριο θα παραιτηθώ» στην ομιλία του μετά από ήττα των Φιλελευθέρων στις βουλευτικές εκλογές της χώρας που γίνονται μαζί με τις Ευρωεκλογές.

Εμφανώς δακρυσμένος και στεναχωρημένος από το αποτέλεσμα ανέφερε: «Αυτή είναι μία πολύ δύσκολη βραδιά για εμάς, έχουμε χάσει. Από αύριο, θα είμαι ο απερχόμενος Πρωθυπουργός. Όμως, εμείς οι φιλελεύθεροι είμαστε δυνατοί και θα επιστρέψουμε».

🇧🇪#Belgium:



Prime Minister Alexander De Croo (Open VLD) have announced that he will resign tomorrow following the poor results of his party in today's elections.



The leader of his party also announced his resignation. pic.twitter.com/4M7EZiZrpJ— World Elects (@ElectsWorld) June 9, 2024