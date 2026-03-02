“Έτοιμη” να λάβει μέρος στην άμυνα των κρατών του Κόλπου η Γαλλία – Τι λέει η Γερμανία

Έτοιμη να συμμετάσχει στην άμυνα των χωρών του Κόλπου εμφανίζεται η Γαλλία, τη στιγμή που εξαπλώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό άφησε αιχμές κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η επίθεση στο Ιράν θα έπρεπε να είχε συζητηθεί πριν ξεκινήσει.

French Foreign Minister Jean-Noël Barrot:



The military escalation must stop as soon as possible.



The Iranian regime, which has now lost its leader, must end its attacks.



It must agree to major concessions and a radical change of posture so that a political solution can be… pic.twitter.com/Sgk4R7xs0y— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Ο ίδιος εξέφρασε την υποστήριξη και τη συμπαράσταση της χώρας του στους συμμάχους στην περιοχή και πρόσθεσε ότι η Γαλλία δεν έχει προς το παρόν ανθρώπινες απώλειες.

Επίσης, κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση και πρόσθεσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράκ και εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειές του να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βαντεφούλ ανέφερε πως η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει ενεργά σε στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υπερασπιστεί τους στρατιώτες της που βρίσκονται σε στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει» στη διαμάχη δήλωσε ο Βαντεφούλ στο δημόσιο ραδιόφωνο Deutschlandfunk, προσθέτοντας ότι «δεν διαθέτουμε επίσης τους απαραίτητους στρατιωτικούς πόρους».

Ωστόσο, συνέχισε λέγοντας ότι είναι πιθανό «οι στρατιώτες μας να αμυνθούν σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ ισραηλινά μέσα μετέδιδαν νωρίτερα ότι το Βερολίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει μέρος στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και αυτά των συμμάχων τους στον Κόλπο, εάν χρειαστεί, λαμβάνοντας «αμυντικά μέτρα» κατά του Ιράν.

Αυστραλία: Aποκλείει στρατιωτική συμμετοχή της στη σύγκρουση στο Ιράν

H Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατεύματα στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, καθώς το Ισραήλ επέφερε νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και το Ιράν απάντησε με περισσότερες πυραυλικές επιθέσεις.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Ουόνγκ ξεκαθάρισε ότι η Καμπέρα δεν θα αναμειχθεί.

«Η Αυστραλία δεν έχει κεντρική θέση σε ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Δεν συμμετείχαμε σε αυτά τα πλήγματα και δεν αναμένουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον», δήλωσε σήμερα η ίδια στο δίκτυο Channel Nine.

Η Ουόνγκ είπε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με αεροπορικές εταιρείες για να βοηθήσει Αυστραλούς που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, αλλά αναγνώρισε ότι τα σχέδια απομάκρυνσής τους θα είναι δύσκολα καθώς ο εναέριος χώρος στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παραμένει κλειστός.

«Αντιλαμβανόμαστε πόσο oδυνηρή είναι η περίοδος αυτή και πόσες προκλήσεις δημιουργεί και θα κάνουμε τα πάντα για να σας παράσχουμε πληροφορίες και να σας στηρίξουμε. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», είπε η ίδια σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα.

Περίπου 115.000 Αυστραλοί βρίσκονται στην περιοχή και η πιο εφικτή επιλογή για την επιστροφή τους στην πατρίδα θα ήταν όταν οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες ξεκινήσουν και πάλι τις πτήσεις.

Η Ουόνγκ αρνήθηκε να απαντήσει αν η κυβέρνηση σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού.

«Υπάρχει πόλεμος στην περιοχή, έχουμε νεκρούς στην περιοχή και ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός. Επομένως, είτε πρόκειται για αυστραλιανή πτήση είτε για εμπορική πτήση, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», σχολίασε.

Οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, σημαντικό ταξιδιωτικό κόμβο προς την Ασία και την Ευρώπη για τους Αυστραλούς, παρουσίαζαν και σήμερα προβλήματα με τις εταιρείες Etihad και Emirates να ακυρώνουν ορισμένες πτήσεις από την Αυστραλία.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια περίπου 100 υπαλλήλων του αυστραλιανού υπουργείου Άμυνας που εδρεύουν στην αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ κοντά στο Ντουμπάι, η οποία χρησιμοποιείται υποστηρικτικά προς τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών.