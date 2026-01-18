Ερφάν Σολτάνι: Αγωνία στη διεθνή κοινότητα για την τύχη του – Τα social media κατακλύστηκαν από πληροφορίες ότι τελικά απαγχονίστηκε

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στη διεθνή επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες, μετά τη διακίνηση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες ο Ιρανός διαδηλωτής, Ερφάν Σολτάνι, ενδέχεται τελικά να έχει εκτελεστεί, παρά τις διαβεβαιώσεις των προηγούμενων ημερών περί του αντιθέτου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή(16.01) ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημόσια «ευχαριστήσει» την ιρανική κυβέρνηση για την ακύρωση «όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων δι’ απαγχονισμού» διαδηλωτών, έπειτα από απειλές για «σοβαρές επιπτώσεις» σε περίπτωση συνέχισης της αιματηρής καταστολής των κινητοποιήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από δημοσιεύματα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τη δικαστική εξουσία της χώρας και αναφέρουν ότι ο Ερφάν Σολτάνι, ο νεαρός που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

Παρά τις επίσημες αυτές διαβεβαιώσεις, ο Σολτάνι παραμένει άφαντος, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την τύχη του. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσιογραφικές πηγές, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση, υπάρχουν ενδείξεις ότι, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ και τους ισχυρισμούς αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος, ο Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος φερόταν να επρόκειτο να εκτελεστεί στις 13 Ιανουαρίου, εκτελέστηκε τελικά εκείνη την ημέρα. #Breaking: Contrary to what U.S. President #Trump stated, and despite claims by Islamic regime officials, including Araghchi, it now appears that the first detained protester, Erfan Soltani, who was scheduled to be executed on January 13, was in fact executed on that day.



His… pic.twitter.com/ryVJ5tlzEZ January 17, 2026 They have likely murdered him before even taking him to the court. They likely murdered him while he was arrested.#ErfanSoltani #عرفان_سلطانی https://t.co/NsPXG8Etub— 🇮🇷 Let’s do this.🇮🇷 (@HayaoMurakami) January 18, 2026

Τις τελευταίες ώρες, το διαδίκτυο κατακλύζεται από αναφορές και μαρτυρίες περί εκτέλεσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Παραμένει ασαφές εάν έχει πράγματι συντελεστεί το απευκταίο ή αν βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη διεθνής πίεση προς τις ιρανικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την τύχη του κρατούμενου. Apesar das declarações de @realDonaldTrump e das negativas do regime, relatos sugerem que Erfan Soltani — o primeiro manifestante detido, cuja execução estava marcada para 13 de janeiro — foi de fato executado naquele dia.



Desde então, as autoridades impediram que sua família o… pic.twitter.com/VcwOkJtkX1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 18, 2026

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι

Ο Ερφάν Σολτάνι είναι 26 ετών και κατοικεί στο Φαρντίς, προάστιο του Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2026, κατηγορούμενος για συμμετοχή στις μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ.

Η περίπτωσή του έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, καθώς ενδέχεται να αφορά τον πρώτο απαγχονισμό που συνδέεται με το νέο κύμα κινητοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογραφικές αναφορές, η οικογένειά του ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η εκτέλεση δι’ απαγχονισμού φερόταν να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (14.01) με τις αρχές να διαμηνύουν ότι η απόφαση ήταν τελεσίδικη.