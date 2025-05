Μια γάτα περίπου 12 ετών επέζησε αφού έπεσε από ψηλά σε φαράγγι βάθους 115 μέτρων στις δυτικές ΗΠΑ μαζί με το ζευγάρι που την είχε, το οποίο σκοτώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα σύλλογος προστασίας των ζώων.

Η γάτα «βρέθηκε σε ένα μαύρο και γρατζουνισμένο κλουβί μεταφοράς, το οποίο ωστόσο άντεξε καλά στην πτώση», ανακοίνωσε η φιλοζωική οργάνωση Best Friends Animal Society.

Mirage, a senior cat, miraculously survived a nearly 400-foot fall off a Bryce Canyon cliff that left two people dead. FULL STORY: https://t.co/oQjcE4NSzW pic.twitter.com/RQDkGsRIKI

Η γάτα βρέθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ και διασώθηκε στο Μπράις Κάνιον, στο ομώνυμο Εθνικό Πάρκο της πολιτείας Γιούτα, δίπλα στα άψυχα σώματα αυτών που την είχαν. Οι δύο νεκροί αναγνωρίστηκαν ως ο 45χρονος Μάθιου Νάνεν και η 58χρονη Μπέιλι Κρέιν, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη, το οποίο διευκρίνισε ότι το ζευγάρι σκοτώθηκε μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης.

Meet Mirage, the senior cat who survived a nearly 400-foot fall in Bryce Canyon National Park. Best Friends Animal Society is calling her a miracle.



Read more here: https://t.co/orLNTADt3g pic.twitter.com/SemrJuLJaR