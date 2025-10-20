Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
«Επίθεση» Τραμπ στον πρέσβη της Αυστραλίας – «Δεν σε συμπαθώ και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της χώρας Άντονι Αλμπανέζε

«Επίθεση» Τραμπ στον πρέσβη της Αυστραλίας – «Δεν σε συμπαθώ και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ»
POLITICO / POOL
Σφοδρή επίθεση στον πρέσβη της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που έδωσε με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ραντ για κάποια σχόλια που είχε κάνει το 2020 στα social media όπου τον είχε χαρακτηρίσει ως «τον πιο καταστροφικό Πρόεδρο στην ιστορία».

«Ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα σε συμπαθήσω» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

