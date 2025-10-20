«Επίθεση» Τραμπ στον πρέσβη της Αυστραλίας – «Δεν σε συμπαθώ και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ»

Σφοδρή επίθεση στον πρέσβη της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που έδωσε με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ραντ για κάποια σχόλια που είχε κάνει το 2020 στα social media όπου τον είχε χαρακτηρίσει ως «τον πιο καταστροφικό Πρόεδρο στην ιστορία».

Donald Trump gives Australian Ambassador Kevin Rudd a serve!



Trump: "You said bad before ?"



Rudd: "Before I took this position."



Trump: "I don't like you either… I don't and I probably never will."#Trump #KevinRudd #Australia #USPolitics pic.twitter.com/DTOScU3zni— Max Freedom (@MaxFreedomMedia) October 20, 2025

«Ούτε εγώ σε συμπαθώ και μάλλον ποτέ δεν θα σε συμπαθήσω» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.