Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10/4 καθώς ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δέχτηκε επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους New York Times ένας 20χρονος άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή επειδή πέταξε μια μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, προκαλώντας πυρκαγιά στην εξωτερική πύλη του σπιτιού του.

Ο ύποπτος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός, αλλά εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 π.μ., απειλώντας να κάψει τα κεντρικά γραφεία της OpenAI.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν ήταν σαφές αν ο κ. Άλτμαν βρισκόταν στο σπίτι. Η Άλισον Μάξι, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος, δήλωσε ότι εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του υπόπτου, τον οποίο δεν κατονόμασε.

ΔΙΕΘΝΗ

Στην περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα παρέστη απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας όπου και με ευλάβεια παρακολούθησε την Ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10/4.