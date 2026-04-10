Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10/4 καθώς ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δέχτηκε επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους New York Times ένας 20χρονος άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή επειδή πέταξε μια μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν, προκαλώντας πυρκαγιά στην εξωτερική πύλη του σπιτιού του.

Ο ύποπτος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός, αλλά εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 π.μ., απειλώντας να κάψει τα κεντρικά γραφεία της OpenAI.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν ήταν σαφές αν ο κ. Άλτμαν βρισκόταν στο σπίτι. Η Άλισον Μάξι, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος, δήλωσε ότι εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του υπόπτου, τον οποίο δεν κατονόμασε.