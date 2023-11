Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν πλήθος Παλαιστινίων που είχε συγκεντρωθεί νωρίτερα σήμερα έξω από τη φυλακή Όφερ, αναμένοντας την απελευθέρωση ομοεθνών τους στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα εναντίον των συγκεντρωθέντων.

Israeli troops shoot a Palestinian child with live ammunition while waiting for Palestinian prisoners to be released, several more injured pic.twitter.com/wSjoycFlg8