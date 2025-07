Επικίνδυνα προϊόντα από Shein και Temu – Σοκαρισμένος ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα έκθεσης σχετικά με την τοξικότητα και τους κινδύνους ορισμένων προϊόντων που πωλούνται από τις δημοφιλείς κινεζικές πλατφόρμες λιανικής πώλησης Shein και Temu, με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης της ΕΕ να δηλώνει σοκαρισμένος.

Συγκεκριμένα, ο Μάικλ ΜακΓκάρθ δήλωσε στον Guardian ότι περιμένει άμεσα τα αποτελέσματα μιας «μυστικής επιχείρησης» για να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες, που ήδη έχουν συλλέξει στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις οποίες πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu παρακάμπτουν τους νόμους της ΕΕ.

Σε αυτή την «απόρρητη επιχείρηση» πραγματοποιήθηκαν παραγγελίες τόσο από πασίγνωστες πλατφόρμες λιανικής πώλησης όσο και από λιγότερο γνωστές.

Ο ίδιος εξάλλου έχει ορκιστεί να καταπολεμήσει την πώληση αγαθών που παραβιάζουν κατάφωρα τους νόμους που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον συγκεκριμένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε πορίσματα από έκθεσης της Κομισιόν για το ζήτημα αυτό σε ανάρτηση στο X.

🛒 Consumers & businesses in Europe should enjoy the full potential of e-commerce.



Online marketplaces must ensure access to convenient, affordable, safe & high-quality products.



Our product safety sweep shows how platforms are doing & how we can support them in getting better.