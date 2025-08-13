Επική ψαριά στην Τσεχία: Έβγαλε γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων – Χρειάστηκε να παλέψει για 50 λεπτά (Εικόνες)

Νέο εθνικό ρεκόρ πέτυχε ένας ψαράς στην Τσεχία, καθώς κατάφερε να βγάλει από το νερό ένα γατόψαρο μήκους 2,68 μέτρων!

Ο 43χρονος Γιάκουμπ Βάγκνερ ενώ ψάρευε νότια της Πράγας στο φράγμα Βαρνόφ, είδε ένα ψάρι να λαμπυρίζει. Τότε, άρπαξε το ειδικά κατασκευασμένο καλάμι του και ανέλαβε δράση.

«Πέρασαν 10 λεπτά και δεν συνέβη κάτι μέχρι που ξαφνικά είδα το ψάρι να πηγαίνει κατευθείαν για το αγκίστρι μου» περιέγραψε ο ψαράς και συνέχισε:

«Αυτό που ακολούθησε ήταν η δυσκολότερη μάχη που έχω δώσει με γατόψαρο στην Τσεχία. Μετά από σχεδόν 50 λεπτά, ήμουν εξαντλημένος δίπλα στη βάρκα μου, έτρεμα από την κούραση».

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ευρώπη. Ήταν ένα όμορφο, σχεδόν αψεγάδιαστο ψάρι με προοπτική να γίνει ακόμα μεγαλύτερο» τόνισε ο ίδιος.