Την ισχυρότερη ένδειξη εξωγήινης ζωής εντόπισε ομάδα ερευνητών, όπως αναφέρει άρθρο των New York Times, επικαλούμενο σχετική μελέτη.

Μάλιστα, η ένδειξη αυτή δεν αφορά το ηλιακό μας σύστημα, αλλά έναν τεράστιο πλανήτη, γνωστό ως K2-18b, που περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο 120 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Η ανακάλυψη των ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ έγινε χάρη στις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, το οποίο εντόπισε δύο χημικές ενώσεις –διμεθυλοσουλφίδιο (DMS) και διμεθυλοδισουλφίδιο (DMDS)– οι οποίες, στη Γη, παράγονται αποκλειστικά από ζωντανούς οργανισμούς, κυρίως θαλάσσια φυτοπλαγκτόν.

Astronomers say they have found the strongest indication of life beyond our solar system, on a planet 124 light-years from Earth called ‘K2-18b.’



While they have not yet declared the finding of life, they detected "potential biosignatures" that are typically produced by living