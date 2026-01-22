Έλον Μασκ: «Θέλω να πεθάνω στον Άρη»

Για μία ακόμα φορά ο Έλον Μασκ έκλεψε την παράσταση, καθώς σήμερα, Πέμπτη (22/01), δήλωσε στο Ντάβος της Ελβετίας ότι θέλει να πεθάνει στην Άρη, «αλλά όχι από πρόσκρουση», κάνοντας μία αναλυτική περιγραφή όπου τα ρομπότ θα ξεπεράσουν τους ανθρώπους και η ανθρωπότητα θα ζήσει σε αφθονία.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Έλον Μασκ είπε ότι «με έχουν ρωτήσει μερικές φορές αν θέλω να πεθάνω στον Άρη και απαντώ ναι, αλλά όχι από πρόσκρουση».

Ο Μασκ ζήτησε από τον παγκόσμιο πληθυσμό να διατηρήσει μια αισιόδοξη στάση για το μέλλον, τονίζοντας ότι, «για την ποιότητα ζωής», είναι προτιμότερο να είναι κανείς «αισιόδοξος και λάθος, παρά απαισιόδοξος και σωστός».

Μάλιστα ο ίδιος προέβλεψε ότι τα ρομπότ στο μέλλον θα ξεπεράσουν αριθμητικά τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα είπε ότι θα υπάρχουν δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ και «κάθε άνθρωπος στη Γη θα έχει από ένα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρομπότ θα μπορούν να επιβλέπουν παιδιά, να φροντίζουν κατοικίδια ή ηλικιωμένους γονείς, διασφαλίζοντας ότι όλες αυτές οι λειτουργίες θα εκτελούνται με ασφάλεια.

Elon Musk’s full interview and Grok Summary

Grok:

Elon Musk made his first-ever surprise appearance at the World Economic Forum in Davos on January 22, 2026, joining BlackRock CEO Larry Fink for a candid ~30-minute conversation. Once a vocal critic who called the WEF “boring”… pic.twitter.com/YaqoszeC9n— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 22, 2026

«Πιστεύω ότι θα τα έχουμε όλα αυτά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς «ένα μέλλον εκπληκτικής αφθονίας, κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό».