Έλληνες ναυτικοί κάτω από πυραυλικές αναχαιτίσεις στη Ντόχα – Αγωνία για την ασφαλή απομάκρυνσή τους (βίντεο – εικόνες)

Στα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καταγράφονται οι δύσκολες στιγμές που βιώνουν Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε εμπόλεμη ζώνη στη Ντόχα.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές: η ισραηλινή αεράμυνα επιχειρεί να αναχαιτίσει ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό της πόλης, την ώρα που ο ουρανός φωτίζεται από εκρήξεις και αναχαιτίσεις, δημιουργώντας σκηνές έντασης και φόβου.

Σε φωτογραφία διακρίνονται συντρίμμια από βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε και έπεσε σε μικρή απόσταση από τους ναυτικούς, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Οι άνθρωποι της θάλασσας ζουν από κοντά μια ιστορική αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία, με τον κίνδυνο να παραμονεύει καθημερινά.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, μιλώντας στο DEBATER, εξέφρασε την πλήρη συμπαράστασή του στα μέλη του πληρώματος της ελληνικής θαλαμηγού που βρίσκονται εγκλωβισμένα στο Κατάρ, λόγω της αιφνίδιας και επικίνδυνης κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Εξωτερικών και οι ελληνικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους ταξιδιώτες και εργάζονται για την άμεση και ασφαλή συνδρομή τους, ώστε να απομακρυνθούν χωρίς καθυστέρηση από την εμπόλεμη ζώνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος έχει αποστείλει νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η προτεραιότητα όλων, όπως υπογραμμίζεται, είναι η ασφάλεια και η υγεία των Ελλήνων πολιτών όπου κι αν βρίσκονται. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή τους, μακριά από τις φλόγες ενός πολέμου που εκτυλίσσεται πλέον μπροστά στα μάτια τους.