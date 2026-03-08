ΗΠΑ: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Κάνσας μετά από αναφορές για πιθανή απειλή (βίντεο)
Στο σημείο βρίσκεται το FBI
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ (KCI) εκκενώθηκε το πρωί της Κυριακής (8/3) λόγω αναφορών για «πιθανή απειλή», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του KCI.
Λίγο μετά τις 11 το πρωί, όλες οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του αμερικανικού Μεσοδυτικού κόμβου σταμάτησαν, ενώ επιβάτες καταγράφηκαν να απομακρύνονται εμφανώς αναστατωμένοι, σέρνοντας τις αποσκευές τους έξω από το αεροδρόμιο και προς τον διάδρομο.
Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στην εφημερίδα The Mirror US ότι «είναι ενήμερο για μια κατάσταση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (MCI).»
Στο σημείο βρίσκεται το FBI, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ήταν η φύση της απειλής.
Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στη Daily Mail: «Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι γνωρίζει για μια κατάσταση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (KCI)».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για προληπτικούς λόγους, το τμήμα έχει εκκενώσει τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου».
Όπως ανέφερε επίσης, «η Αστυνομία του Αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να εξακριβώσει κάθε πιθανή απειλή».
