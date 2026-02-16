Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΔΙΕΘΝΗ

“Έφυγε” από τη ζωή ο θρυλικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 95 ετών

ANDREW GOMBERT / EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:56

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο βραβευμένος με όσκαρ ηθοποιός, του η καριέρα του διήρκεσε επτά δεκαετίες.

Η Λουτσιάνα Ντιβάλ, η σύζυγος του, επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή (15/02).

Τη Δευτέρα η Λουτσιάνα έγραψε στο Facebook: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας» και πρόσθεσε «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση».

