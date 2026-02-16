“Έφυγε” από τη ζωή ο θρυλικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο βραβευμένος με όσκαρ ηθοποιός, του η καριέρα του διήρκεσε επτά δεκαετίες.

Η Λουτσιάνα Ντιβάλ, η σύζυγος του, επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή (15/02).

Τη Δευτέρα η Λουτσιάνα έγραψε στο Facebook: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας» και πρόσθεσε «απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση».