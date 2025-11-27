Στην Τουρκία ο Πάπας Λέων: Η άφιξη στην Άγκυρα και οι συναντήσεις με Βαρθολομαίο και Ερντογάν (βίντεο)

Ο Λέων ΙΔ’ βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Τουρκία για μια τετραήμερη επίσκεψη, αρχίζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του που θα τον οδηγήσει στη συνέχεια στο Λίβανο, γνωστοποίησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο παπικό αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο με τον Ποντίφικα προσγειώθηκε στις 12:20 (τοπική ώρα, 11:20 ώρα Ελλάδας) στον αεροδρόμιου Εσενμποά της Άγκυρας, όπου έγινε δεκτός με όλες τις τιμές.

Το απόγευμα πρόκειται να συναντήσει εκεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να εκφωνήσει λόγο ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος. Στην τελετή υποδοχής θα παρίσταται κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου προέδρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό έχει το κομμάτι του ταξιδιού του στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή για τη σημαντική αυτή επέτειο θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμά του στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα μεταβεί στη συνέχεια, περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, μαζική θεία λειτουργία στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena», επαφές με εκπροσώπους των τοπικών εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενες από επισκέψεις στους καθεδρικούς ναούς της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και επισκέψεις στο ιστορικό τέμενος του Σουλταναχμέτ και σε καθολικό οίκο ευγηρίας της Πόλης.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέον ΙΔ’ θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.