Στις οικογένειες τους επέστρεψαν την Παρασκευή 39 Παλαιστίνιοι παιδιά, που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

Η Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων – μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές – ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι 28 απελευθερωθέντες μεταφέρθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και άλλοι 11 αποβιβάστηκαν από λεωφορείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

❤️🇵🇸 PALESTINIAN hostage embraces her mother after being freed from ISRAEL in the hostage exchange. pic.twitter.com/hdm0o7SPv6