Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε με τα πυρηνικά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε εργοστάσιο στο Κολοράντο.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τους εργαζόμενους φαίνεται να απάντησε: «Κοίτα. Το προεδρικό ελικόπτερο Marine μου το μεταφέρει, αλλά έχει τον κωδικό για να ανατινάξει ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν είναι πυρηνικά όπλα, έτσι δεν είναι; Εντάξει, νομίζεις ότι αστειεύομαι», πρόσθεσε καθώς συνέχιζε την ξενάγηση του στο εργοστάσιο της νοτιοκορεατικής εταιρείας CS Wind.

