Δραματική έκκληση για τον 28χρονο Έλληνα που πήγε διακοπές στην Αυστραλία και κινδυνεύει να μείνει τετραπληγικός μετά από ατύχημα

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι διακοπές του 28χρονου Ιωάννη Βιδινιώτη στην Αυστραλία θα έπαιρναν μία δραματική τροπή μετά από ατύχημα στη θάλασσα.

Ο 28χρονος που επισκέφθηκε την Αυστραλία για να κάνει διακοπές και να δει συγγενείς του, τραυματίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ κολυμπούσε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στην παραλία Cottesloe του Περθ. Ήδη, η Ελληνική Κοινότητα Δυτικής Αυστραλίας ξεκίνησε έρανο μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, προκειμένου να στηρίξει τον νεαρό επισκέπτη από την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του μπάνιου του, χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε με σφοδρότητα το κεφάλι του σε αμμόλοφο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα κλείδας και σοβαρά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη.

Μιλώντας στον «Νέο Κόσμο» ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Δυτικής Αυστραλίας, Paul Afkos, «ο νεαρός έχασε τις αισθήσεις του και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, πριν διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Royal Perth Hospital. Εκεί υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, διάρκειας πέντε ωρών, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του».

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής» δήλωσε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου στο Perthnow. «Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα». Η ίδια τον ανέσυρε από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας, καθώς και εκτεταμένες σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Επί του παρόντος, ο Γιάννης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι θα παραμείνει εκεί για τουλάχιστον έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειας, δεν έχει κίνηση στα πόδια του και αδυνατεί να κλείσει τα χέρια του, ενώ οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ακόμη και για το ενδεχόμενο τετραπληγίας, λόγω της έκτασης των τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Δυτικής Αυστραλίας τονίζεται, μεταξύ άλλων:

«Η σοβαρότητα των τραυμάτων του Ιωάννη έχει επιφέρει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος στον ίδιο και την οικογένειά του. Το κόστος της παρατεταμένης νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, των εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων και της μακροχρόνιας αποκατάστασης στην Αυστραλία είναι δυσβάσταχτο.

Ως κοινότητα, πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης σε στιγμές απρόβλεπτης δοκιμασίας».

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσω του εράνου θα συμβάλουν στην κάλυψη:

-νοσοκομειακών και ιατρικών εξόδων

-συνεχιζόμενης φροντίδας και μακροχρόνιας αποκατάστασης

Σύμφωνα με τον κ. Afkos, ο αρχικός στόχος του εράνου είναι η συγκέντρωση 250.000 δολαρίων, ενώ έως και το μεσημέρι της Τετάρτης είχαν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 92.000 δολάρια.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα στο GoFundMe.