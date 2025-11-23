Διπλωματικός πυρετός για την επίλυση του Ουκρανικού: Σήμερα στη Γενεύη οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ευρωπαίων για το σχέδιο 28 σημείων

Ένας έντονος διπλωματικός διάλογος με φόντο την επίλυση του Ουκρανικού και το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων θα πραγματοποιηθεί σήμετα στη Γενεύη.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, αλλά και σύμβουλοι της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του Ουκρανού προέδρου.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο της, ξεκινούν στη Γενεύη με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε ευρωπαίους ηγέτες, καθώς προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της και οριστική εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ.

«Ελπίζουμε να καταλήξουμε στις τελικές λεπτομέρειες και να διαμορφώσουμε μια συμφωνία επωφελή για την Ουκρανία. Τίποτα δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί πριν συναντηθούν οι δύο πρόεδροι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στις συνομιλίες συμμετέχει και ο αρχηγός του αμερικανικού στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ, ενώ παρόντες θα είναι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της συμμαχίας E3, δηλαδή Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία θα εκπροσωπηθεί επίσης από υψηλόβαθμο αξιωματούχο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Το Σάββατο, ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες τόνισαν ότι το αμερικανικό σχέδιο, για το οποίο ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί πως αντανακλά ρωσικές απαιτήσεις, μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου, ωστόσο απαιτεί «περαιτέρω επεξεργασία». Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους για το Κίεβο πριν λήξει η προθεσμία που έχει θέσει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Κρίσιμη για την Ουάσιγκτον θεωρείται η 28η Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών.

Πηγή της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι έχει αποσταλεί στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ ένα ευρωπαϊκό εναλλακτικό σχέδιο ειρήνης, βασισμένο στην αμερικανική πρόταση.

Λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών και υπό την πίεση του τελεσιγράφου Τραμπ, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χώρα του κινδυνεύει είτε να χάσει την αξιοπρέπειά και την ελευθερία της είτε να στερηθεί την υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την πρόταση «βάση για επίλυση της σύγκρουσης», αν και η Μόσχα εμφανίζεται έτοιμη να απορρίψει ορισμένα σημεία που προβλέπουν την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από κατεχόμενες περιοχές.