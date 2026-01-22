Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Δανία: Βλέπει μια ευκαιρία για «ουσιαστική διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους»

Δανία: Βλέπει μια ευκαιρία για «ουσιαστική διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας
ΠΗΓΗ: Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους, Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ