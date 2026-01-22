Δανία: Βλέπει μια ευκαιρία για «ουσιαστική διαπραγμάτευση» με τις ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

Η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους, Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.