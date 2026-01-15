Δανία: Συναντιέται με την αμερικανική αντιπροσωπεία την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη η Φρεντέρικσεν

Η πρωθυπουργός της Δανίας θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέπτεται αύριο, Παρασκευή, και το Σάββατο, την Κοπεγχάγη, επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο της.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, θα είναι επίσης παρών, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου της Μέτε Φρεντέρικσεν, που διευκρινίζει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της πρωθυπουργού.

Η αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη για να συναντήσει διευθυντές εταιριών, πολιτικούς ηγέτες και μέλη του κοινοβουλίου της Δανίας.

Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τους γερουσιαστές Κρις Κουνς, Ντικ Ντάρμπιν, Πίτερ Γουέλς και Τζιν Σαχίν του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τους Τομ Τίλις και Λίζα Μαρκόφσκι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπείται από τους Δημοκρατικούς Στένι Χόγιερ, Γκρέγκορι Μικς, Μαντλίν Ντιν, Σάρα Τζέικομπς και Σάρα ΜακΜπράιντ.

Η συνάντηση αυτή διεξάγεται καθώς ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή αναχώρησε για τη Γροιλανδία –αυτόνομο έδαφος της Δανίας που θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ– μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον όπου η Δανία σημείωσε “τη θεμελιώδη διαφωνία της” με τον ιστορικό σύμμαχό της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι θέλει να καταλάβει το μεγάλο νησί στην Αρκτική και να επικρίνει την Κοπεγχάγη υποστηρίζοντας ότι παραμέλησε την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Η δικομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα συζητήσει με τους Δανούς οικοδεσπότες “για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και για την εδραίωση των εμπορικών σχέσεων”, διευκρίνισε τη Δευτέρα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς σε ανακοίνωση.

“Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κογκρέσο να φανεί ενωμένο στην υποστήριξη των συμμάχων μας και στον σεβασμό της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας”, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.