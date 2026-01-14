Δανία: Ενισχύει «από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

«Ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε το δανικό υπουργείο Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας πρόκειται να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μετά από εβδομάδες απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του το νησί, μια αυτόνομης περιοχή της Δανίας.