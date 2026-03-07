Cyprus Mail: Η Τουρκία στέλνει τέσσερα μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου – Πότε θα φτάσουν στο νησί
Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της στρατιωτικής ενίσχυσης της Κύπρου από ξένα κράτη, η Τουρκία αναμένεται να αναπτύξει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο νησί την Κυριακή (08.03), σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Mail.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα F-16 θα σταθμεύσουν στο αεροδρόμιο Ερτζάν (Τύμπου) του βορρά, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και μετά το χτύπημα της Κύπρου από ιρανικής κατασκευής drone την περασμένη Δευτέρα (02.03).
Η είδηση για την άφιξη των μαχητικών επιβεβαιώθηκε και από την εφημερίδα Yeniduzen.
Σε επιφυλακή η Μεγαλόνησος
Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στο νησί. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη, αναπτύσσοντας τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο το βράδυ της Δευτέρας. «Τα ελληνικά F-16 ακολούθησαν δύο φρεγάτες, συμπεριλαμβανομένης της FDI Κίμων, η οποία περιεγράφηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη ως το «καμάρι του ελληνικού στόλου»», σημειώνει η Cyprus Mail.
Μετά την ανακοίνωση της ελληνικής ανάπτυξης δυνάμεων στο νησί και τα περίχωρά του, η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμά της, με τη φρεγάτα Languedoc να φτάνει στα κυπριακά ύδατα την Τετάρτη και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να είναι καθ’ οδόν. Αργότερα, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego, ενώ η Ισπανία τη φρεγάτα Cristobal Colón.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου η βάση στο Ακρωτήρι είχε δεχθεί το drone της περασμένης Δευτέρας, απέστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους anti-drone, ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα.
Όπως επισημαίνει η Cyprus Mail, μετά την άφιξη των ελληνικών F-16 τη Δευτέρα, η Τουρκία δεν διαμαρτυρήθηκε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ανακοίνωσε ότι «αντιπροσωπεία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα επισκεφθεί την Τουρκία την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».
