Χριστουγεννιάτικες διακοπές στη Γουαδελούπη για τον Σαρκοζί παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό

Στη Γουαδελούπη για διακοπές βρέθηκε ο Νικολά Σαρκοζί, παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό που του επιβλήθηκε μετά από την ολιγοήμερη φυλάκισή του στις φυλακές Λα Σαντέ.

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο νησί μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια, καθώς και τον προσωπικό του φρουρό.

Έφτασε στο νησί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ήδη από το επόμενο πρωί τον είδαν πολλοί να κάνει το καθιερωμένο του τζόκινγκ στην παραλία του Μπουργκ στο Σεντ-Αν.

Πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη, χωρίς επίσημες υποχρεώσεις, αν και ορισμένοι τοπικοί αιρετοί έχουν προγραμματίσει να τον συναντήσουν ανεπίσημα τις επόμενες ημέρες.

Η μετακίνησή του Σαρκοζί εκτός της μητροπολιτικής Γαλλίας κατέστη δυνατή χάρη σε ειδική άδεια που του χορηγήθηκε στο πλαίσιο του δικαστικού ελέγχου στον οποίο τελεί αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, μετά την παραμονή του για είκοσι μία ημέρες σε προσωρινή κράτηση στις φυλακές της Σαντέ, αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου, με απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Ο πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια κάθειρξη, με άμεση εκτέλεση της ποινής και ένταλμα φυλάκισης, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, αναφέρει το la1ere.franceinfo.