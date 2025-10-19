Χριστοδουλίδης σε Ερχιουρμάν: «Ευκαιρία επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό»

Τα δικά του συγχαρητήρια του στο νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουμάν έστειλε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν» ανέφερε αρχικά σε δήλωση του για να προσθέσει:

«Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».