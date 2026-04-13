Χεζμπολάχ: Κάλεσμα στη κυβέρνηση του Λιβάνου να ακυρώσει τις συνομιλίες με το Ισραήλ

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ απαιτεί από τον Λίβανο να ακυρώσει τις αυριανές συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον

Συγκεκριμένα, ο Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να ακυρώσει την αυριανή συνάντηση μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες άσκοπες.

Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Κασέμ λέει ότι η τρομοκρατική του ομάδα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε ότι η Βηρυτός θα αξιοποιήσει τις διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο της Τρίτης για να πιέσει για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

«Δεν θα χάσει ο Λίβανος ούτε ένα μέτρο» λέει ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ τόνισε ότι το σχέδιο του Ισραήλ για τη δημιουργία μιας «νεκρής ζώνης» στο νότιο Λίβανο με την κατεδάφιση όλων των κτιρίων στα παραμεθόρια χωριά θα αποτύχει.

«Η επιστροφή [των εκτοπισμένων κατοίκων] και η ανοικοδόμηση είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό της επιθετικότητας πριν από οτιδήποτε άλλο», είπε.

«Όλα αυτά θα ανακατασκευαστούν. Όλα αυτά θα αποτελούν έδαφος του Λιβάνου. Το έδαφος του Λιβάνου δεν θα μειωθεί ούτε ένα μέτρο.»