H Μέση Ανατολή φλέγεται για μια ακόμα φορά μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε νωρίτερα η Χαμάς στο Ισραήλ φέρνοντας και πάλι τον πόλεμο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Μάλιστα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε το μεσημέρι του Σαββάτου χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας θέλοντας όπως ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να «καθαρίσει τα εδάφη της χώρας από τους ενόπλους της Χαμάς».

Συγκεκριμένα η επιχείρηση ονομάζεται «Σιδερένια σπαθιά» όπως ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα είχε επικοινωνία και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προκειμένου να τον ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί και το τι θα ακολουθήσει.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς και οι Παλαιστίνιοι ως τώρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 300 νεκροί και 1600 τραυματίες, ενώ το Ισραήλ ήδη έχει ξεκινήσει την μεγάλη αντεπίθεση του με αεροπορικές επιδρομές.

Τουλάχιστον 100 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τη σημερινή επίθεση της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12.

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

The world is Against #Palestine right now but for 50 years #Israel has violated innocent kids,women,& the elderly in Palestine without any repercussions. No one will talk about it #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #حماس #فلسطین #طوفان_الاقصى #إسرائيل #Gaza #Hamas pic.twitter.com/IOCtd2I3Lc

Αξιωματούχοι Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι 198 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

«Από σήμερα το πρωί, το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Ο πρώτος μας στόχος είναι πρώτα απ’ όλα να καθαρίσουμε την περιοχή από τις εχθρικές δυνάμεις που έχουν διεισδύσει και να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ειρήνη στους οικισμούς που δέχθηκαν επίθεση» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος διέταξε τον στρατό να καθαρίσει τα ισραηλινά εδάφη μετά την επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έκανε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Τουρκ δήλωσε σοκαρισμένος από τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες ρουκέτες ερίφθησαν σήμερα προς το Ισραήλ και ότι αιχμαλωτίστηκαν ισραηλινοί πολίτες.

“Αυτή η επίθεση έχει φρικτό αντίκτυπο στους ισραηλινούς αμάχους. Οι άμαχοι δεν θα πρέπει ποτέ να είναι στόχος επιθέσεων”.

Ο Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να λάβει προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν θύματα μεταξύ των αμάχων.

“Καλώ για τον άμεσο τερματισμό της βίας και απευθύνομαι προς όλες τις πλευρές και τις σημαντικές χώρες στην περιοχή να αποκλιμακώσουν για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία”, είπε.

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή Τορ Γουένσλαντ καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις προειδοποιώντας με ανακοίνωσή του: “Αυτός είναι ένας επικίνδυνος γκρεμός και κάνω έκκληση σε όλους να απομακρυνθούν από το χείλος του”. Ο ίδιος κάλεσε για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και ζήτησε από όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους.

Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του καταδικάζει «έντονα» τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself.