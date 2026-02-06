Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Μαράια Κάρεϊ στην τελετή έναρξης – Ποιοι άλλοι θα εμφανιστούν

Η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού χτυπά από σήμερα στην Ιταλία, καθώς η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 σε Μιλάνο και Κορτίνα αναμένεται να γράψει ιστορία. Οι διοργανωτές ετοίμασαν ένα πολυσυλλεκτικό υπερθέαμα που αναδεικνύει την ιταλική φινέτσα και την παγκόσμια ενότητα, επιστρατεύοντας κορυφαία ονόματα της μουσικής και του κινηματογράφου.

Η Μαράια Κάρεϊ στην λαμπερή τελετή έναρξης

Η Μαράια Κάρεϊ αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, καθώς η συμμετοχή της επιβεβαιώθηκε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς.

Η διεθνής σταρ αναμένεται να δώσει τον απαραίτητο συναισθηματικό τόνο στην έναρξη, ενώ οι εικόνες από τις πρόβες που διέρρευσαν στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η ιταλική παράδοση εκπροσωπείται επάξια από τον Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος επιστρέφει σε Ολυμπιακή σκηνή μετά το 2006, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως βαθιά συγκινητική.

Στο πλευρό του θα βρεθεί η Λάουρα Παουζίνι, η πιο επιτυχημένη Ιταλίδα ερμηνεύτρια των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και η διεθνούς φήμης μεσόφωνος Τσετσίλια Μπαρτόλι και ο σπουδαίος Κινέζος πιανίστας Λανγκ Λανγκ.

Η τελετή επεκτείνεται και στις τέχνες του θεάματος, με τη Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε και τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο να αναλαμβάνουν το ερμηνευτικό κομμάτι της εκδήλωσης.

Παράλληλα, ο ράπερ Ghali δίνει το στίγμα της σύγχρονης, πολυπολιτισμικής Ιταλίας, γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα της χώρας.

Τις εντυπώσεις έκλεψε ήδη ο Σνουπ Ντογκ, ο οποίος συμμετείχε στη λαμπαδηδρομία ως επίτιμος προπονητής, μεταφέροντας την Ολυμπιακή φλόγα λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη.

Η τελετή έναρξης θα μεταδοθεί ζωντανά στην Ελλάδα απόψε στις 21:00, μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές στην ιστορία των Αγώνων.