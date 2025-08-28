Χαλίτ Γιουκάι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία

Οι έρευνες για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23 μέρες, αποκαλύπτουν νέα συγκλονιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, το πλήρωμα του πλοίου που εμβόλισε το σκάφος του Γιουκάι αντιλήφθηκε άμεσα τη σύγκρουση, όμως δεν αντέδρασε ποτέ για να βοηθήσει τον 43χρονο επιχειρηματία. Μέλη του πληρώματος παραδέχονται ότι είδαν τα συντρίμμια του γιοτ να επιπλέουν στη θάλασσα και μάλιστα τράβηξαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά χωρίς να ενημερώσουν τις Αρχές ή να προσφέρουν βοήθεια. Αντίθετα, με εντολή του καπετάνιου, το πλοίο συνέχισε την πορεία του αφήνοντας τον Γιουκάι αβοήθητο στη θάλασσα.

Τα μέλη του πληρώματος δήλωσαν ότι δεν ανέφεραν τίποτα στους αξιωματούχους, πιστεύοντας πως ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε τις Αρχές. Ένα από τα μέλη ανέφερε: «Είδα ένα σωσίβιο στην επιφάνεια, αλλά δεν το ανέφερα γιατί πίστευα πως ο καπετάνιος θα το έκανε». Ένα άλλο μέλος δήλωσε ότι το πλήρωμα συνέχισε την πορεία του αφού έκανε ελιγμούς γύρω από τα συντρίμμια του σκάφους, χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Η υπόθεση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με τον ναύαρχο εν αποστρατεία Νίκο Σπανό να χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του πληρώματος ως έγκλημα. Επισήμανε πως η μη παρέμβαση του πληρώματος συνιστά ναυτικό ατύχημα και ότι το πλήρωμα δεν τήρησε τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

Θρήνος για την οικογένεια

Η Ελληνίδα σύζυγος του Χαλίτ Γιουκάι, Ράνια, παραμένει σε κατάσταση σοκ από την τραγωδία. Στη διάρκεια των 19 ημερών αναζήτησης, η ίδια περίμενε άγρυπνη νέα του συζύγου της, που δεν επικοινώνησε ποτέ μετά τη σύγκρουση. Τελικά, η σορός του βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων.

Η οικογένεια του Γιουκάι, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τουρκική κοινωνία, διατηρούσε επιχείρηση σκαφών αναψυχής. Η σύζυγός του, Ράνια, είχε αναλάβει το τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης και ήταν μέρος της οικογενειακής επιχείρησης από την αρχή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, η οποία συνεχίζει να απασχολεί τα τουρκικά ΜΜΕ.