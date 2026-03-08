Bloomberg: Εξετάζεται η αποστολή δυνάμεων του ΗΠΑ για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν – “Είναι αρκετό για 11 πυρηνικές βόμβες”

Ανησυχία ότι το Ιράν έχει την ποσότητα ουρανίου που χρειάζεται για την χρησιμοποιήσει σε όπλα εκφράζουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ που μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι τρεις αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία πως το Ιράν έχει μεταφέρει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου – και άρα αξιοποιήσιμου σε πυρηνικά όπλα – ουρανίου σε άγνωστη τοποθεσία, με αποτέλεσμα η διεθνής κοινότητα να μην μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο, όμως έχουν περάσει σχεδόν εννέα μήνες από την τελευταία φορά που οι ατομικοί επιθεωρητές των Ηνωμένων Εθνών επαλήθευσαν την τοποθεσία του

«Δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε αυτό και κάποια στιγμή, ίσως το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν το έχουμε κυνηγήσει, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Δεν θα το κάναμε τώρα».

Εμπλουτισμένο ουράνιο για 11 πυρηνικές βόμβες

Δημόσια, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται αποθηκευμένο το ουράνιο. Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η βεβαιότητα είναι μικρότερη.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των τελευταίων αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με έδρα τη Βιέννη, κατέγραψαν συνεχή δραστηριότητα έξω από σήραγγες που έχουν κατασκευαστεί σε πλαγιά κοντά στο Ισφαχάν. Στο συγκεκριμένο σημείο είχε καταγραφεί για τελευταία φορά η παρουσία του υλικού πριν ξεκινήσουν οι συγκρούσεις.

Η κινητικότητα αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τουλάχιστον μέρος από τα 441 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που φυλάσσονταν στο συγκρότημα ενδέχεται να έχει μετακινηθεί, σύμφωνα με διπλωμάτη στη Βιέννη που γνωρίζει τις αξιολογήσεις του οργανισμού.

Το απόθεμα αυτό θα μπορούσε, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, να επαρκεί για περίπου δώδεκα πυρηνικές κεφαλές — με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκτιμούν συγκεκριμένα ότι θα μπορούσαν να παραχθούν έως και 11 βόμβες. Παράλληλα, το Ιράν διαθέτει περισσότερα από 8.000 κιλά ουρανίου χαμηλότερου βαθμού εμπλουτισμού, το οποίο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν αποκατασταθεί πλήρως η δυνατότητα εμπλουτισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναζητούν ενεργά το υψηλά εμπλουτισμένο υλικό και έχουν καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ακριβής τοποθεσία του.

Οι σκέψεις για χερσαία επέμβαση

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στις 3 Μαρτίου ότι οι ΗΠΑ είχαν δύο επιλογές για να καταστήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν άχρηστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη προϋποθέτει οι ΗΠΑ να έχουν τον φυσικό έλεγχο της περιοχής, κι έτσι να σταλούν εκεί ειδικοί που θα το αραιώσουν επί τόπου και θα το απορρίψουν με ασφάλεια.

Η δεύτερη περιλαμβάνει την απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν, ώστε ο χειρισμός του να γίνει σε διαφορετική τοποθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μετέδωσε την Κυριακή (8/3) το Axios, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, μία τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανή παρουσία αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις, σε συνθήκες πολέμου.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αποστολή θα είναι κοινή ΗΠΑ-Ισραήλ, ενώ εκτιμάται ότι θα προχωρήσει μόνο όταν οι δύο χώρες εκτιμήσουν ότι ο ιρανικός στρατός δεν αποτελεί πλέον σοβαρή απειλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ειδικοί πράκτορες και επιστήμονες, ενδεχομένως από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η ομάδα του Τραμπ εξετάζει σοβαρά την αποστολή μονάδων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για στοχευμένες αποστολές, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζονται δύο επιλογές: η πλήρης απομάκρυνση του υλικού ή η επεξεργασία του επί τόπου από πυρηνικούς εμπειρογνώμονες.

Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων λέγοντας ότι θα μπορούσαν να σταλούν στρατεύματα μόνο εάν υπάρξει «πολύ καλός λόγος».

Άλλα τοπικά δίκτυα, όπως το NBC, ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει ιδιωτικά σοβαρό ενδιαφέρον για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, με στόχο στρατηγικές και στοχευμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση ή να έχει δοθεί εντολή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρόλαιν Λέβιτ, σχολίασε ότι οι αναφορές βασίζονται σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων και ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές, χωρίς να έχει υποστηρίξει καμία συγκεκριμένη.