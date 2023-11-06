Μπλίνκεν: «Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι μια κοινή δέσμευση την οποία οι ΗΠΑ περιμένουν να δουν να υλοποιείται»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον ομόλογο του στην Τουρκία Χακάν Φιντάν.

«Όσον αφορά τη Σουηδία, μας ενθάρρυνε πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν υπέγραψε τα πρωτόκολλα επικύρωσης και τα έστειλε στο Κοινοβούλιο. Και είμαι πεπεισμένος ότι θα δούμε πρόοδο σε αυτό (το θέμα). Νομίζω ότι υπάρχει κοινή δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, ότι η Σουηδία θα ενταχθεί στη Συμμαχία. Αυτή είναι μια δέσμευση που έχει η Τουρκία, που εμείς έχουμε, και θα περίμενα ότι θα τη δούμε να υλοποιείται».

Σε ερώτηση για το εάν η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ εξακολουθούν να διατηρούν αρκετή επιρροή στη Χαμάς ώστε να μπορούν να παίξουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο για την απελευθέρωση των ομήρων, ο κ. Μπλίνκεν εκτίμησε πως υπάρχει ακόμα ανοιχτό ένα παράθυρο ευκαιρίας και δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται έντονα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Όσον αφορά τους ομήρους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο εστιάζουμε έντονα, και επίσης πιστεύουμε και βλέπουμε ότι άλλες χώρες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην επιστροφή των ομήρων. Είμαι πολύ πεπεισμένος ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει και ότι όχι μόνο υπάρχει ακόμα ευκαιρία, αλλά και αναγκαιότητα, να το δούμε να συμβαίνει. Και είναι σημαντικό οι άλλοι εταίροι, στον βαθμό που έχουν σχέσεις, να χρησιμοποιούν αυτές τις σχέσεις για να βοηθήσουν, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατό», εξήγησε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Παράλληλα για τη συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν με τον Χακάν Φιντάν, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη σημασία που έχει η αποφυγή μιας γενίκευσης της διαμάχης σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για τη σημασία της προστασίας των αμάχων στη Γάζα και για τις προτεραιότητες ασφαλείας της ευρωατλαντικής συμμαχίας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «ο υπουργός Μπλίνκεν και ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν συζήτησαν για τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αποτραπεί η εξάπλωση της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή. Και οι δύο συμφώνησαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας η προστασία των αμάχων και της διασφάλισης της ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα. Ο Αμερικανός υπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν τόνισαν τη σημασία της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και των προτεραιοτήτων της ευρωατλαντικής ασφάλειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

