BBC: Οι κερδισμένοι από τον ενεργειακό αποκλεισμό στην Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν

Τεράστιες είναι επιπλοκές του πολέμου στην Μέση Ανατολή με το Ιράν να έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ και τις τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο να εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ κάθε μέρα.

Όπως μεταδίδει το BBC, παρά τις προσπάθειες για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένει τεράστια στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο ήπειρο. Τα άφθονα αποθέματα τείνουν να υπόσχονται μεγάλο πλούτο, εξ ου και το αργό πετρέλαιο έχει χαρακτηριστεί ως «μαύρος χρυσός».

Αλλά αυτό δεν είναι το συνηθισμένο σοκ της τιμής στο πετρέλαιο.

Η Μέση Ανατολή παραμένει η καρδιά του εφοδιασμού, με το Στενό του Ορμούζ την κύρια αρτηρία της. Από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και οι χώρες της Δύσης επιδίωξαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό αέριο, η Νορβηγία ενίσχυσε την παραγωγή της και έδειξε την ικανότητά της να καλύψει μέρος του κενού που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια αγορά.

Από την άλλη, ο Καναδάς προσπαθεί να αναδειχθεί ως «σταθερός και αξιόπιστος» παραγωγός ενέργειας. Παρά τις δυσκολίες να αυξήσει την παραγωγή του, η χώρα έχει καταφέρει να κερδίσει μερίδιο από την αυξανόμενη ζήτηση.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας του Καναδά, Τιμ Χόντσον, έσπευσε να τοποθετήσει τη χώρα του ως «σταθερό, αξιόπιστο, προβλέψιμο, βασισμένο σε αξίες παραγωγό ενέργειας», αλλά υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή.

Αντίθετα, η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος νικητής. Καθώς η Ουάσινγκτον

χαλαρώνει τα μέτρα κατά της Μόσχας για να μετριάσει την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Ρωσίας στην Ινδία έχουν αυξηθεί κατά 50%.

Οι μεγάλοι χαμένοι της σύγκρουσης

Μπορεί οι παραγωγοί πετρελαίου στις ΗΠΑ να επωφελούνται από την αύξηση των τιμών, ωστόσο η αμερικανική οικονομία συνολικά δεν είναι αδιάφορη σε αυτή την κρίση.

Εταιρείες όπως η ExxonMobil επηρεάζονται από τις διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, και ιδίως στις περιοχές που ελέγχονται από το Κατάρ, ενώ πολλοί Αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου, κυρίως σε περιοχές σχιστολιθικού πετρελαίου, δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους.

Έτσι, οι Αμερικανοί που είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, είναι σημαντικά εκτεθειμένοι στις αυξήσεις τιμών.

Όσον αφορά στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εξαρτώνται από εισαγόμενα καύσιμα, βρίσκονται επίσης σε δύσκολη θέση. Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σημαίνει ότι οι τιμές ενέργειας είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται, προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μειώσεις της οικονομικής ανάπτυξης και αυξήσεις στον πληθωρισμό.

Από την άλλη, η Ασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τις προμήθειες πετρελαίου, αντιμετωπίζει επίσης μεγάλες προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Κίνα ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενεργειακή τους ασφάλεια.

Η Ασία προμηθεύεται το 59% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, ενώ

η Νότια Κορέα φτάνει έως και το 70%. Καθώς οι μετοχές εκεί έχουν καταρρεύσει λόγω αναταραχών και ανησυχιών για το κόστος, οι πολιτικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο για τη βιομηχανία κατασκευής τσιπ της χώρας.