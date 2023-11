Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε το δικό του μήνυμα για την απελευθέρωση ομήρων από την πλευρά της Χαμάς τονίζοντας ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή».

«Αυτός είναι ο στόχος μας», τόνισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη και στις έντονες διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένων «πολυάριθμων επαφών» που είχε ο ίδιος με ηγέτες χωρών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Σήμερα, μπορούμε να αισθανόμαστε ευγνώμονες για την επανένωση οικογενειών με αγαπημένα τους πρόσωπα που κρατούνταν όμηροι επί σχεδόν 50 ημέρες», είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στη νήσο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης.

