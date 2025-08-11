Αυστρία: Επιβάτης κρεμάστηκε από συρμό τρένου – “Μας χτυπούσε τα τζάμια”

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (9/8) στον σταθμό του Σανκτ Πέλτεν, στην Αυστρία.

24χρονος από την Αλγερία έχασε το τρένο του αλλά δεν τα παράτησε καθώς άρχισε να το κυνηγάει από πίσω για να επιβιβαστεί και κρεμάστηκε εξωτερικά από τον συρμό Railjet που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη – Βιέννη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Heute, ο νεαρός είχε επιβιβαστεί στο τρένο από το Ίνσμπρουκ, με προορισμό τον κεντρικό σταθμό της Βιέννης.

Κατά τη στάση στο Σανκτ Πέλτεν, αποφάσισε να κατέβει για να καπνίσει. Ο συρμός, ωστόσο, αναχώρησε ακριβώς στις 22:03, τηρώντας το πρόγραμμα. Τότε ο 24χρονος, σε μια παράτολμη κίνηση, έτρεξε πίσω από το τρένο, πήδηξε και… σφηνώθηκε ανάμεσα σε δύο βαγόνια, παραμένοντας πιασμένος στο εξωτερικό του.

Χτυπούσε τα τζάμια για να μπει – Το τρένο κινούταν με 200 χλμ

Αυτόπτης μάρτυρας, επιβάτης του ίδιου τρένου, περιέγραψε στο αυστριακό μέσο ότι «λίγα χιλιόμετρα αργότερα, μάλλον κατάλαβε πως τα 200 χλμ./ώρα έξω από το τρένο δεν είναι και τόσο καλή ιδέα». Ο άνδρας, νιώθοντας τον κίνδυνο, άρχισε να χτυπά τα τζάμια των βαγονιών για βοήθεια. Όπως περιγράφει, τότε ο ελεγκτής αντιλήφθηκε την κατάσταση και ενεργοποίησε την αναγκαστική πέδηση. Το τρένο σταμάτησε, ο «εξωτερικός επιβάτης» επιβιβάστηκε και δέχθηκε αυστηρή… κατσάδα από το προσωπικό.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των Αυστριακών Σιδηροδρόμων (ÖBB), Χέρμπερτ Χόφερ, «μια τέτοια πράξη είναι ανεύθυνη, ένας πραγματικός παραλογισμός, σαν να παίζεις ρωσική ρουλέτα». Η ÖBB ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.

Σημειώνεται πως όταν ο συρμός έφθασε στον σταθμό Βιέννη-Μάιντλινγκ, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία. Σύμφωνα με την Heute, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε έγκυρη άδεια παραμονής και τέθηκε σε διοικητική κράτηση, ενώ αντιμετωπίζει και πιθανές νομικές συνέπειες για την επικίνδυνη πράξη του.