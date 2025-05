Στιγμές τρόμου έζησε μια κοπέλα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, της οποίας το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη μέση του δρόμου.

Η ίδια εγκλωβίστηκε, ωστόσο για καλή της τύχη βρέθηκε στο σημείο ένας αστυνομικός, ο οποίος την έσωσε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από την κάμερα που είχε στη στολή του ο αστυνομικός Ντακότα Μπέρι, απεικονίζεται η στιγμή που πλησιάζει το φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης:

Heroic Goodyear officer saves young female from burning vehicle after a crash. The young female happened to be the daughter of a Goodyear Firefighter. pic.twitter.com/F0WaY8Xaca