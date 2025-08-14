Αργεντινή: Τουλάχιστον 87 ασθενείς νεκροί λόγω ιατρικής φαιντανύλης, μολυσμένης από βακτήρια

Η δικαιοσύνη στην Αργεντινή διενεργεί έρευνα για τον θάνατο τουλάχιστον 87 ασθενών σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής επειδή τους χορηγήθηκε ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη από βακτήρια.

Υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων από τον αργεντίνικο οργανισμό φαρμάκων, τροφίμων και ιατρικής τεχνολογίας (ANMAT) μετά τον εντοπισμό από νοσοκομείο των βακτηρίων Klebsiella pneumoniae και Ralstonia pickettii σε ιατρική φαιντανύλη –ισχυρό οπιοειδές– που χορηγήθηκε σε ασθενείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν σε νοσοκομεία στις επαρχίες Μπουένος Άιρες, Σάντα Φε (κεντρικά), Φορμόσα (βορειοανατολικά) και Κόρδοβα (κεντρικά) της Αργεντινής, τόνισε ο δικαστής Ερνέστο Κρέπλακ, στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα La Nación.

Σύμφωνα με το άρθρο, η έρευνα αφορά τουλάχιστον 24 πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι ο Αριέλ Φουρφάρο Γκαρσία, ιδιοκτήτης των εταιρειών HLB Pharma και Laboratorios Ramallo, που παρήγαγε και πούλησε τη μολυσμένη φαιντανύλη, σύμφωνα με τη La Nación.

Πέντε μολυσμένες παρτίδες διανεμήθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας.

Πριν από δύο εβδομάδες συγγενείς ασθενών που πέθαναν διαδήλωσαν μπροστά στο ιταλικό