Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι δέχτηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές (βίντεο)

Με αφορμή σκάνδαλο που αφορούσε μέλος της συνοδείας του

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι δέχτηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές (βίντεο)
EFE
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και φυτά δέχτηκε πρόεδρος της ΑργεντινήςΧαβιέρ Μιλέι από διαδηλωτές, οι οποίοι καθώς διαμαρτύρονταν για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του.

Συγκεκριμένα, ο Χαβιέρ Μιλέι επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες όταν δέχτηκε ομοβροντία από μπουκάλια και πέτρες. Δεν τραυματίστηκε από την επίθεση και απομακρύνθηκε γρήγορα από την ασφάλειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Ο Μιλέι, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος και χαιρετούσε υποστηρικτές του στην πόλη Λόμας δε Ζαμόρα, 20 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν φυτά, πέτρες και μπουκάλια προς το φορτηγάκι που ήταν ο ίδιος μέσα.

Το όχημα, που μετέφερε τον πρόεδρο, την αδελφή του Καρίνα Μιλέι και άλλους αξιωματούχους, αποχώρησε γρήγορα από το σημείο προκειμένου να μην δεχτεί άλλη επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου με την κατάσταση να είναι έκρυθμη λίγο πριν τις εκλογές στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ