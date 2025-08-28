Αργεντινή: Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι δέχτηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές (βίντεο)

Επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και φυτά δέχτηκε πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι από διαδηλωτές, οι οποίοι καθώς διαμαρτύρονταν για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του.

Συγκεκριμένα, ο Χαβιέρ Μιλέι επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες όταν δέχτηκε ομοβροντία από μπουκάλια και πέτρες. Δεν τραυματίστηκε από την επίθεση και απομακρύνθηκε γρήγορα από την ασφάλειά του.

🇦🇷 President Milei's Motorcade Attacked – Argentine Leader Escapes Unscathed as Rocks Start Flying



Javier Milei cut short a rally through Buenos Aires after rocks were hurled by protesters. It comes ahead of provincial elections in the Latin American nation with Milei's inner… pic.twitter.com/xZK9zcSIsv— RT_India (@RT_India_news) August 28, 2025

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Javier Milei está totalmente acabado https://t.co/x7qa4J9NyM August 28, 2025

Ο Μιλέι, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος και χαιρετούσε υποστηρικτές του στην πόλη Λόμας δε Ζαμόρα, 20 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν φυτά, πέτρες και μπουκάλια προς το φορτηγάκι που ήταν ο ίδιος μέσα.

Lors d’un déplacement pour promouvoir son parti en vue des élections législatives d’octobre, le président argentin, Javier Milei, a été la cible de projectiles divers, pierres et bouteilles, lancés par des manifestants en colère à la suite d’une supposée affaire de corruption… pic.twitter.com/k5cKVp1Ap5— TRT Français (@trtfrancais) August 28, 2025

Το όχημα, που μετέφερε τον πρόεδρο, την αδελφή του Καρίνα Μιλέι και άλλους αξιωματούχους, αποχώρησε γρήγορα από το σημείο προκειμένου να μην δεχτεί άλλη επίθεση.

#ULTIMAHORA | Javier Milei fue acariciado por el pueblo argentino, nuestro respeto por ese valiente gesto que fue poco para lo que se merece el fascista #Argentina #MileiEstafador #MileiDestruyeArgentina pic.twitter.com/PESHZoYARk— El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) August 27, 2025

Αμέσως μετά, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου με την κατάσταση να είναι έκρυθμη λίγο πριν τις εκλογές στη χώρα.