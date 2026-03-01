Αραγτσί: Φύγαμε από τη Γενεύη κατανοώντας ότι θα σφραγίζαμε μια συμφωνία – Ο Τραμπ ήταν αυτός που διέταξε τον βομβαρδισμό

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στάθηκε στις διαπραγματεύσεις που είχε με τις ΗΠΑ πριν την επίθεση το Σάββατο 28/2.

Όπως τόνισε, σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) η αντιπροσωπεία του Ιράν έφυγε από την Γενευή νομίζοντας πως θα υπήρξε συμφωνία αλλά τελικά, υπήρξε επίθεση.

“Μια συμφωνία ήταν εφικτή. Φύγαμε από τη Γενεύη κατανοώντας ότι θα σφραγίζαμε μια συμφωνία την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Όσοι ήθελαν να χαλάσουν τη διπλωματία πέτυχαν την αποστολή τους.

A deal was within reach. We left Geneva with understanding that we'd seal a deal next time we meet. Those who wanted to spoil diplomacy succeeded in their mission. But it was Mr. Trump, yet again, who ultimately ordered bombing of the negotiating table.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 1, 2026

Αλλά ο κ. Τραμπ ήταν, για άλλη μια φορά, που τελικά διέταξε βομβαρδισμό του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων.” ανέφερε.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του ο Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο ABC News είπε ότι παρότι το Ιράν “έχασε ορισμένους διοικητές… τίποτα δεν έχει αλλάξει στις στρατιωτικές μας δυνατότητες”.

“Σκότωσαν ορισμένους από τους κορυφαίους διοικητές μας, αλλά αντικαταστάθηκαν πολύ σύντομα και σε λιγότερο από 12 ώρες ήμασταν σε θέση να ξεκινήσουμε αντίποινα”, ανέφερε. “Αυτή τη φορά, ήταν ακόμη πιο γρήγορα”.