Αλάσκα: Προσγειώθηκε αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Flightradar24

Δεν είναι σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβαίνει στο αεροπλάνο

Αλάσκα: Προσγειώθηκε αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Flightradar24
Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την Ουκρανία, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Δεν είναι σαφές εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβαίνει στο αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου βρισκόταν νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

