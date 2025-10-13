Αίγιο: Νεκρός 87χρονος σε χωράφι – Έπεσε από σκάλα
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10) στο Αίγιο όταν σορός ηλικιωμένου βρέθηκε νεκρός σε χωράφι.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 87χρονος είχε ανέβει σε σκάλα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.
