Άγριο έγκλημα στο Σικάγο: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο παιδί της (Βίντεο)

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν στο Σικάγο, όταν τουλάχιστον τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια νεαρή γυναίκα, ενώ το βρέφος παιδί της βρισκόταν στο πίσω κάθισμα και έκλαιγε.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (04/02), όταν οι δράστες γάζωσαν με δεκάδες πυροβολισμούς ένα λευκό σεντάν.

Όπως αναφέρει η New York Post, τρομοκρατημένος μάρτυρας κατέγραψε την επίθεση σε βίντεο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που τουλάχιστον τρεις ένοπλοι τρέχουν προς το όχημα των θυμάτων, το οποίο είχε προηγουμένως συγκρουστεί με ένα SUV, ανοίγοντας πυρ κατ’ επανάληψη, ενώ περαστικοί αναζητούν καταφύγιο για να προστατευτούν.

Αμέσως μετά, οι δράστες επιβιβάζονται σε ένα κόκκινο Alfa Romeo και ρίχνουν αρκετούς ακόμη πυροβολισμούς προτού εγκαταλείψουν την περιοχή, όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό.

Θανάσιμα τραυματισμένη ήταν η 26χρονη Γκάμπριελ Άγερς, η οποία επέβαινε στο κάθισμα του συνοδηγού. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 27χρονος οδηγός του οχήματος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τραυματίστηκε από σφαίρες στους γλουτούς και στο χέρι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το βρέφος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο δεν τραυματίστηκε, παρά τον καταιγισμό πυρών. Οι αρχές το εντόπισαν στο κάθισμά του, να κλαίει και να κρατά ένα γλειφιτζούρι.

Δεν είναι σαφές, αναφέρει η New York Post, αν η δολοφονημένη γυναίκα ή ο οδηγός ήταν οι γονείς του παιδιού.