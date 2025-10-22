Άγρια αρκούδα «επισκέφτηκε» ζωολογικό κήπο στην Καλιφόρνια

Μια άγρια αρκούδα εισέβαλε πρόσφατα σε ζωολογικόcκήπο στην Καλιφόρνια και εντοπίστηκε να παρακολουθεί τον περιφραγμένο χώρο όπου ζουν τρεις άλλες αρκούδες.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook του Sequoia Park Zoo στην πόλη Γιουρίκα, στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνια, το προσωπικό πραγματοποιούσε τακτική επιθεώρηση όταν αντιλήφθηκε τη μαύρη αρκούδα. Το μεγάλο θηλαστικό στάθηκε ακουμπώντας σε μια πύλη και κοίταζε τις τρεις αιχμάλωτες αρκούδες, χωρίς να φανεί επιθετικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε ότι η αρκούδα φάνηκε να αλληλεπιδρά με τις αιχμάλωτες αρκούδες, αλλά δεν προσπάθησε να εισέλθει στους χώρους άλλων ζώων. Το προσωπικό κατάφερε εύκολα να την απομακρύνει προς το γειτονικό δάσος.

Όπως σημειώνει ο ζωολογικός κήπος, πρόκειται για έναν «πολύ ευγενικό επισκέπτη», που παρέμεινε στο μονοπάτι της πεζογέφυρας, κρατώντας τα δύο πόδια στο έδαφος και χωρίς να επιχειρήσει να σκαρφαλώσει πάνω από τα κάγκελα.

Δείτε την ανάρτηση