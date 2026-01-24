Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αφγανιστάν: Στους 61 οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία

110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν

Αφγανιστάν: Στους 61 οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στο Αφγανιστάν στοίχισαν τη ζωή σε 61 ανθρώπους από την Τετάρτη μέχρι και χθες, Παρασκευή, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA).

Επίσης 110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ANDMA μέσω του X.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ