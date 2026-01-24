Αφγανιστάν: Στους 61 οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία

Σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στο Αφγανιστάν στοίχισαν τη ζωή σε 61 ανθρώπους από την Τετάρτη μέχρι και χθες, Παρασκευή, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA).

Les importantes chutes de neige et les fortes pluies en Afghanistan ont fait 61 morts entre mercredi et vendredi, selon un bilan provisoire communiqué samedi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA).



Cent-dix personnes ont également été blessées et 458… pic.twitter.com/XB2ySXd9YQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 24, 2026

Επίσης 110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ANDMA μέσω του X.