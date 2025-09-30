Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αφγανιστάν: ΟΗΕ προειδοποιεί για «σημαντική βλάβη» λόγω της διακοπής τηλεπικοινωνιών από τους Ταλιμπάν

Οι Αφγανοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν

Αφγανιστάν: ΟΗΕ προειδοποιεί για «σημαντική βλάβη» λόγω της διακοπής τηλεπικοινωνιών από τους Ταλιμπάν
DEBATER NEWSROOM

Τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν σήμερα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες σε όλο το Αφγανιστάν, 24 ώρες αφότου τις διέκοψε.

Η διακοπή της πρόσβασης απομόνωσε σχεδόν πλήρως το Αφγανιστάν από τον υπόλοιπο κόσμο και κινδυνεύει να προκαλέσει σημαντική βλάβη στον αφγανικό λαό, κυρίως απειλώντας την οικονομική σταθερότητα και επιδεινώνοντας μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο“, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (MANUA).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση των ταλιμπάν άρχισε στις αρχές του μήνα να διακόπτει τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε ορισμένες επαρχίες προκειμένου να αποτρέψει την “ανηθικότητα” με εντολή του μυστηριώδους ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ, το σήμα των κινητών τηλεφώνων και της υπηρεσίας ίντερνετ μειώθηκε σταδιακά σε όλη τη χώρα, μέχρι που η συνδεσιμότητα έπεσε σε λιγότερο από το 1% των συνηθισμένων επιπέδων.

Οι Αφγανοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, τα διαδικτυακά καταστήματα και τα τραπεζικά συστήματα παρέλυσαν, και οι απόδημοι δεν μπορούν πλέον να στέλνουν χρήματα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση των οικογενειών τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ