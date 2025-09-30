Αφγανιστάν: ΟΗΕ προειδοποιεί για «σημαντική βλάβη» λόγω της διακοπής τηλεπικοινωνιών από τους Ταλιμπάν

Τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν σήμερα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες σε όλο το Αφγανιστάν, 24 ώρες αφότου τις διέκοψε.

“Η διακοπή της πρόσβασης απομόνωσε σχεδόν πλήρως το Αφγανιστάν από τον υπόλοιπο κόσμο και κινδυνεύει να προκαλέσει σημαντική βλάβη στον αφγανικό λαό, κυρίως απειλώντας την οικονομική σταθερότητα και επιδεινώνοντας μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο“, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (MANUA).

Η κυβέρνηση των ταλιμπάν άρχισε στις αρχές του μήνα να διακόπτει τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε ορισμένες επαρχίες προκειμένου να αποτρέψει την “ανηθικότητα” με εντολή του μυστηριώδους ανώτατου ηγέτη Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ, το σήμα των κινητών τηλεφώνων και της υπηρεσίας ίντερνετ μειώθηκε σταδιακά σε όλη τη χώρα, μέχρι που η συνδεσιμότητα έπεσε σε λιγότερο από το 1% των συνηθισμένων επιπέδων.

Οι Αφγανοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, τα διαδικτυακά καταστήματα και τα τραπεζικά συστήματα παρέλυσαν, και οι απόδημοι δεν μπορούν πλέον να στέλνουν χρήματα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση των οικογενειών τους.