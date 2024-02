Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν «σειρά επιδρομών» στον Λίβανο, δημιουργώντας φόβους για κλιμάκωση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ύστερα από μήνες ανταλλαγής πυρών σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

Από την επομένη της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, η ισλαμιστική λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ στοχοθετεί θέσεις του ισραηλινού στρατού στα σύνορα σε ένδειξη στήριξης στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, που είναι σύμμαχός της.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, βομβαρδίζει τακτικά τον νότιο Λίβανο και εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις κατά αξιωματούχων της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση για τις επιδρομές αυτές ενώ τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επλήγησαν τρία χωριά.

Οι επιδρομές αυτές έγιναν ύστερα από ρουκέτα που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο και που προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές υγειονομικές πηγές. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε στην κοινότητα Σάφεντ.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε γιατρούς και στρατιώτες να απομακρύνουν από το νοσοκομείο του Σάφεντ έναν τραυματία με στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό άλλη μονάδα.

Σε αυτή τη φάση δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη Χεζμπολάχ για την εκτόξευση της ρουκέτας.

