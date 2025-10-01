Το νέο Audi Q3 αλλάζει τους κανόνες στον φωτισμό, καθώς οι Digital Matrix LED προβολείς και τα Digital OLED πίσω φώτα δεν φωτίζουν απλώς τον δρόμο, αλλά επικοινωνούν, προειδοποιούν και προστατεύουν.

Οι προβολείς Digital Matrix LED λειτουργούν με χιλιάδες micro-LEDs υψηλής πυκνότητας, προσφέροντας φωτεινότητα και αντίθεση επιπέδου ανώτερων κατηγοριών. Η εμβέλειά τους φτάνει έως 350-380 μέτρα στη μεγάλη σκάλα, ενώ στη μικρή σκάλα η δέσμη παραμένει ισχυρή και ομοιογενής έως τα 90 μέτρα. Έτσι, η νυχτερινή οδήγηση γίνεται πιο ξεκούραστη, πιο ασφαλής και πιο εντυπωσιακή.

Λειτουργίες όπως το Lane light and Orientation light δημιουργούν φωτεινές λωρίδες στο οδόστρωμα, βοηθώντας τον οδηγό να παραμένει προσανατολισμένος στην οδήγηση. Η οπτική ειδοποίηση Lane Change Assist ενεργοποιείται όταν ανιχνευθεί όχημα στο τυφλό σημείο. Επίσης το σύμβολο της «νιφάδας» προβάλλεται για να προειδοποιήσει για παγετό ή ολισθηρότητα στο οδόστρωμα. Συνδυαστικά, αυτές οι λειτουργίες αποτελούν έναν «συνοδηγό» που καθοδηγεί, προστατεύει και προειδοποιεί με ακρίβεια τον οδηγό κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Στο πίσω μέρος, οι Digital OLED μονάδες δημιουργούν μια ομοιογενή φωτεινή υπογραφή με εξαιρετική καθαρότητα και δυναμικά μοτίβα φωτισμού που προσαρμόζονται στο προφίλ οδήγησης. Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στο αισθητικό αποτέλεσμα, αφού ενσωματώνει λειτουργίες που βελτιώνουν ενεργά την ασφάλεια. Όταν ένα όχημα πλησιάσει επικίνδυνα, τα φώτα αυξάνουν αυτόματα την έντασή τους, λειτουργώντας σαν ένα «έξυπνο stop» που προειδοποιεί με σαφήνεια τον οδηγό που ακολουθεί για τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Σε περίπτωση έκτακτης πέδησης, οι μονάδες OLED στα πίσω φώτα ενεργοποιούν εντονότερα και ταχύτερα οπτικά σήματα, εφιστώντας την προσοχή των οδηγών που ακολουθούν.