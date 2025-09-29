Σε καλό δρόμο η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση – Εντός πλάνου οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες

H μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες να κινούνται εντός πλάνου.

Όμως, μετά τη χαλάρωση των στόχων πριν από λίγες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σταμάτησαν να παράγουν ηλεκτρικά οχήματα στον βαθμό που παρήγαγαν, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει στους ευρωπαϊκούς δρόμους ο επιθυμητός αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μάλιστα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος δείχνουν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες αύξησαν τις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μετά τη νχαλάρωση των στόχων για τις εκπομπές CO2.

Παρά την προσπάθεια των αυτοκινητοβιομηχανιών να επιβραδύνουν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, οι διαρθρωτικές μειώσεις στις τιμές των μπαταριών, αλλά και των τεχνολογιών που αυξάνουν την αυτονομία, ενισχύουν την τάση των καταναλωτών για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πόσο μάλλον μέχρι το 2027, όπου οι τιμές των μπαταριών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά.

Το δίκτυο φόρτισης αυξάνεται ραγδαία, αφού όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη ξεπεράσει τον στόχο τους για τον συνολικό αριθμό σημείων φόρτισης το 2025, ενώ σχεδόν το 80% του βασικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της ΕΕ καλύπτεται από ταχυφορτιστές.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πούλησαν 38% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους πρώτους επτά μήνες του έτους, διασφαλίζοντας ότι όλες (εκτός από τη Mercedes) βρίσκονται σε καλό δρόμο ως προς τη συμμόρφωση με τους στόχους εκπομπών της ΕΕ για το 2025-27. Ωστόσο, η διετής παράταση των στόχων επέτρεψε στις αυτοκινητοβιομηχανίες να μειώσουν την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να μειώσουν τους στόχους που έβαλαν αρχικά.

Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει τώρα ένα σημαντικό δίλλημα. Να ηγηθεί της παγκόσμιας κούρσας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να εισέλθει με σιγουριά στην ηλεκτρική εποχή ή να διακινδυνεύσει να μείνει πίσω και να ακολουθεί τις εξελίξεις; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος, η αποδυνάμωση των στόχων για τις εκπομπές CO2 για το διάστημα 2030-2035 μπορεί να χαλαρώσει τα πλάνα των ευρωπαίων κατασκευαστών, καταστρέφοντας όλες τις επενδύσεις και τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, βοηθώντας παράλληλα την Κίνα να επεκτείνει το προβάδισμά της στα ηλεκτρικά οχήματα.