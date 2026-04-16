Nissan: Μειώνει την παγκόσμια γκάμα αυτοκινήτων της και ενισχύει την τεχνολογία οδήγησης με τεχνητή νοημοσύνη

Η Nissan Motor σχεδιάζει να περιορίσει την παγκόσμια γκάμα της σε 45 μοντέλα από 56, εγκαταλείποντας τα μοντέλα με χαμηλές επιδόσεις. Ακόμα, με στόχο την βελτιστοποίηση του στόλου της, σκοπεύει να αναπτύξει την τεχνολογία οδήγησης τεχνητής νοημοσύνης στο 90% της γκάμας της μακροπρόθεσμα.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θα στοχεύσει σε ετήσιες πωλήσεις 1 εκατομμυρίου οχημάτων στις ΗΠΑ και την Κίνα έως το οικονομικό έτος 2030 και θα αυξήσει τον ετήσιο όγκο πωλήσεών της στην Ιαπωνία σε 550.000 αυτοκίνητα μέχρι τότε, αναφέρει το Reuters.

Η Nissan θα δώσει μια ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, όταν ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους τον επόμενο μήνα και θα παρουσιάσει περαιτέρω στοιχεία της στρατηγικής της κατεύθυνσης αργότερα μέσα στο έτος.

Η τέταρτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας δήλωσε ότι θα εδραιώσει τις εξαγωγές ως στρατηγικό πυλώνα στην Κίνα, αποστέλλοντας το ηλεκτρικό sedan N7 στη Λατινική Αμερική και την περιοχή ASEAN, και το pickup Frontier Pro στη Μέση Ανατολή, εκτός από αυτές τις αγορές.

Η εταιρεία θα στοχεύσει στην παραγωγή περισσότερων οχημάτων στις ΗΠΑ αυξάνοντας το ποσοστό τοπικής παραγωγής της στο 80% με την πάροδο του χρόνου από περίπου 60% που είναι σήμερα, και θα αναζωογονήσει την πολυτελή μάρκα Infiniti, εισάγοντας νέα μοντέλα.

Στην Ιαπωνία, η αυτοκινητοβιομηχανία θα λανσάρει μια σειρά συμπαγών αυτοκινήτων από το οικονομικό έτος 2028, ανέφερε.

Οχήματα με Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν την εμπειρία των πελατών, στοχεύοντας στην υιοθέτηση της τεχνολογίας Nissan AI Drive στο 90% των μελλοντικών μοντέλων.

Η γκάμα προϊόντων βελτιστοποιήθηκε σε 45 μοντέλα, με περισσότερες επιλογές κινητήρων που ενισχύουν τις επιλογές των πελατών.

Τα ολοκαίνουργια X‑Trail / Rogue Hybrid e‑POWER και το ολοκαίνουργιο JUKE EV, αντικατοπτρίζουν το σχεδιασμό, την απόδοση και την εμπειρία του μέλλοντος.

Ο Ivan Espinosa, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε: «Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να διατυπώσουμε το μακροπρόθεσμο όραμα της Nissan, καθώς κοιτάμε πέρα από το σχέδιο Re:Nissan και χαράσσουμε μια σαφή πορεία για το μέλλον. Το όραμά μας καθορίζει την κατεύθυνση της Nissan, με την εμπειρία του πελάτη ως την κύρια προτεραιότητά μας. Προωθώντας την ευφυΐα κινητικότητας, θα προσφέρουμε προϊόντα και τεχνολογίες που είναι ασφαλέστερα, πιο διαισθητικά και πιο προσβάσιμα, με εξαιρετική αξία και μια πιο ικανοποιητική συνολική εμπειρία».

Καθώς η Nissan κοιτάζει μπροστά, το σχέδιο Re:Nissan παραμένει σε καλό δρόμο κατά το τελευταίο έτος υλοποίησής του, προσφέροντας μια ανταγωνιστική βάση κόστους, βελτιωμένη αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και ισχυρή δυναμική νέων προϊόντων που θέτει τις βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη.

Η νέα μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της Nissan, καθοδηγούμενη από το όραμά της, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλες τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς, ένα βελτιωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, μια επαναπροσδιορισμένη προσέγγιση στην παγκόσμια αγορά και ένα βιομηχανικό μοντέλο οργανωμένο, γύρω από σαφώς καθορισμένες οικογένειες οχημάτων.